ΟΠΕΚΕΠΕ: Nέος προσωρινός πρόεδρος ο Γιάννης Καββαδάς

Την προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη Καββαδά, προβλέπει διάταξη τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, το οποίο θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα το insider.gr που επικαλείται την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αποσκοπεί να καλύψει το κενό στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω παραίτησης του προέδρου, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο επιτήρησής του και εφαρμογής του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανάθεση αρμοδιοτήτων εισάγεται προκειμένου να διασφαλιστούν η αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού και η απρόσκοπτη καταβολή ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων.

Αναφέρεται επίσης ότι η επιλογή του εν λόγω στελέχους αιτιολογείται από την εμπειρία και διοικητική επάρκεια του στη διαχείριση σύνθετων οικονομικών και οργανωτικών ζητημάτων, ενόψει και της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του προέδρου.

Με τις τιθέμενες διατάξεις θεσπίζεται επίσης προσωρινή απαγόρευση κάθε μορφής μετακίνηση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι 31/12/2025, με εξαίρεση εκείνες τις μετακινήσεις που αφορούν στη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας και των οργάνων της ΕΕ. Όπως τονίζεται, στόχος της συγκεκριμένης πρόνοιας είναι η αποφυγή της αποδυνάμωσης του Οργανισμού λόγω αποχωρήσεων.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε επιτήρηση από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ένα έτος και ότι για την εξυγίανση του Οργανισμού έχει καταρτισθεί, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εφαρμόζεται σχέδιο δράσης (action plan), βασικό μέρος του οποίου αποτελεί η ενίσχυση του Οργανισμού με προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων έως την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, ώστε να υποστηρίζεται με επάρκεια και με διαφάνεια ο σκοπός του Οργανισμού, ενόψει και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ.

Τις προηγούμενες ημέρες διαβιβάστηκε στη Βουλή έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, σε απάντηση ερώτησης που του είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για την ανακύκλωση εγγράφων που φυλάσσονταν σε αποθήκη του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τους βουλευτές ότι έχει δοθεί οδηγία στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες εγχώριες αρχές και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να ανασταλεί κάθε διαδικασία καταστροφής φυσικού αρχείου του Οργανισμού.

Επισημαίνει επίσης πως για κάθε φυσικό αρχείο που οδεύει προς καταστροφή μέσω της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας, υφίσταται αντίστοιχο ψηφιακό στην βάση δεδομένων του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο υπουργός τόνισε σε δύο συνεντεύξεις που παραχώρησε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσει τις πληρωμές από τη επόμενη εβδομάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αγρότες δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας για τις ενισχύσεις που δικαιούνται.