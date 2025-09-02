ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης με τα «κόκκινα ΦΠΑ» - Η περιφέρεια με την αρνητική πρωτιά, στα 22 εκατ. η ζημιά

Στη δημοσιότητα ήρθε ο αναλυτικός χάρτης, που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες με τα 1.036 «κόκκινα ΑΦΜ» τα οποία αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδ, για τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πίνακας με τα ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ | Υπουργείο Προστασίας του Πολιτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Περιφέρεια με την πρωτιά

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Η Κρήτη παρουσιάζει το αρνητικό ρεκόρ των 850 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό ποσό που άγγιξε τα 17.234.459,85 ευρώ (από τα 22,6 που συνολικά καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα).

Τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοινώσεις για την έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,6 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία, η κυβέρνηση και το κράτος συνολικά έχουν το καθήκον να κινητοποιούν κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για την πρόληψη, τον έλεγχο και — όπου χρειάζεται — την τιμωρία της παραβατικότητας. Τόνισε επίσης πως οι μηχανισμοί αυτοί γίνονται συνεχώς πιο αποτελεσματικοί, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Όπως σημείωσε, η νομιμότητα και η ασφάλεια δεν είναι μόνο ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και κοινή υπόθεση όλων των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον.

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, ο υπουργός σημείωσε ότι, κατόπιν σχετικών συσκέψεων μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών — της ΕΛ.ΑΣ., της ΑΑΔΕ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης — και έπειτα από εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η έρευνα αφορά τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων για την περίοδο 2019–2024. Στο επίκεντρο βρίσκονται σοβαρότατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η διακεκριμένη απάτη και πλαστογραφία, καθώς και η ηθική αυτουργία και συνέργεια στα ανωτέρω αδικήματα.