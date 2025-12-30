ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραγωγός επέστρεψε 20.000 ευρώ στο κρατικό ταμείο από παράνομη επιδότηση

Ποσό ύψους 20.000 ευρώ κατατέθηκε στο κρατικό ταμείο, βήμα που σηματοδοτεί την αρχή των επιστροφών των χρημάτων που δόθηκαν με παράνομα μέσα ως επιδοτήσεις σε αγρότες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ποσό αυτό επιστράφηκε από αγρότη στην Κρήτη και είναι η πρώτη ενέργεια τέτοιου τύπου από πολίτη, από τον Ιούλιο που διενεργείται η έρευνα της αστυνομίας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι και σήμερα, ο εποπτεύων εισαγγελέας εφετών, Δημήτρης Γκύζης, έχει υπογράψει πάνω από 200 διατάξεις που υπαγορεύουν τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων παραγωγών που κατηγορούνται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ.

Χθες, Δευτέρα (29/12) ο εισαγγελέας υπέγραψε τη πρώτη απόφαση για ανάκλιση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, του συγκεκριμένου παραγωγού από την Κρήτη, που όπως προέκυψε είχε εισπράξει παράτυπα τα τελευταία δύο χρόνια, 20.000 ευρώ επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παραγωγός προέβη στην επιστροφή του ποσού κι έτσι πάρθηκε η απόφαση του εισαγγελέα Γκύζη για ανάκλιση της δέσμευσης.