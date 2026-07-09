Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας: Πήρε το 100 ζητώντας τη σύλληψη βουλευτών της ΝΔ

Έντονη ένταση επικράτησε κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε βαριές καταγγελίες κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε την Αστυνομία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι οι βουλευτές της ΝΔ επιχειρούν να την εκβιάσουν, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση των αστυνομικών Αρχών. «Πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας ενεργούν σε συνεννόηση με τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει καταθέσει σε βάρος της αγωγή ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας.

Η ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης για λίγα λεπτά, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε και εκτός της αίθουσας, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο.

Μομφή, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας

Την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται, στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, μετά από «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Συρεγγέλα κατά της κας Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τόσο στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και της ολομέλειας.

Η επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας έχει κληθεί, επίσης, να αποφασίσει εάν θα γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, σε αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας, για συκοφαντική δυσφήμιση.