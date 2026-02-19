Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο Μύρωνας Χιλετζάκης, αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, φέρεται να απέκρυψε το ποσό των 8 εκ. ευρώ από τις ελεγκτικές αρχές την περίοδο 2019-2023, όπως αποκάλυψε έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Αρχής, που αποκαλύπτουν την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αγροτοσυνδικαλιστής, στο πλαίσιο ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων του αποκαλύφθηκε ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.

Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ο κ. Χιλετζάκης φτάνει συνολικά τα 8 εκ.ευρώ, ενώ η σύζυγός του, που ελέγχθηκε για δύο έτη, αποκαλύφθηκε ότι φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,5 εκ. ευρώ.

Τέλος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να ξεκινήσει η διαδικασία του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα στην Κρήτη

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, από το 2019 έως και το 2025, διήυθυνε και συντόνιζε τα μέλη του κυκλώματος για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις.

Εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια, υπέβαλλε ο ίδιος και οι συγγενείς του αιτήσεις για ενιαίες ενισχύσεις και ζητούσε από τα υπόλοιπα μέλη να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους έμπαιναν τμήματα ή το σύνολο των επιδοτήσεων. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα.