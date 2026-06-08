ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Συνεχίζονται οι έρευνες για το μεγάλο κύκλωμα στο Αγρίνιο και στην Κοζάνη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που «έχουν στην πλάτη τους» ψευδείς δηλώσεις την περίοδο 2019-2024, είναι ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ για τρεις κατηγορούμενους αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται με τις εξηγήσεις που δίνουν οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι. Τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή είναι ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της ομάδας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κύκλωμα σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Υπενθυμίζεται ότι, ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή βρέθηκαν συνολικά 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Συνολικά, οι κατηογορούμενοι για τη δράση στο Αγρίνιο και την Κοζάνη είναι 39 και είναι αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την Παρασκευή απολογήθηκαν δύο μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για τους γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τους επιβλήθηκε και καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

