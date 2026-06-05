ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα οι 13 για το κύκλωμα στην Κοζάνη - 39 άτομα στη δικογραφία

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής οι 13 συλληφθέντες από το τελευταίο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να τους ασκηθούν διώξεις καθώς φέρονται να εισέπραξαν παράνομα εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων εκτάσεων και ΑΦΜ ανυποψίαστων πολιτών. Μάλιστα, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είναι και συγγενείς.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το ελληνικό FBI σε βάρος τους αφορά σε κακουργήματα, σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και σε απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνω των 120.000 ευρώ.

Τριάντα εννέα άτομα περιλαμβάνονται συνολικά στη δικογραφία και δεκατρία από αυτά έχουν συλληφθεί. Η δράση του κυκλώματος εκτείνεται από το 2019 έως το 2024 και η συνολική ζημιά υπολογίζεται στα 2,5 εκατ. δολάρια ενώ φέρεται να έχουν και φορολογικές παραβάσεις ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 13 θα οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν το αποδεικτικό υλικό σε βάρος τους και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

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Την ίδια ώρα, στην άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία εμπλέκονται βουλευτές, η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη και βρίσκεται στο στάδιο της λήψης ανωμοτί εξηγήσεων. Από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές, οι τρεις -Νότης Μηταράκης, Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης- έχουν προσέλθει αυτοπροσώπως τις προηγούμενες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν δώσει ανωμοτί εξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι έχουν εκπροσωπηθεί από τους δικηγόρους τους και έχουν υποβάλλει υπόμνημα στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς με τις εξηγήσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη ζητήσει και έχουν λάβει ολιγοήμερη προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να δώσουν τότε ανωμοτί εξηγήσεις.

Αντίστοιχη είναι και η γραμμή που κρατούν τα μη πολιτικά πρόσωπα, 40 τον αριθμό, που ελέγχονται για την στην ίδια δικογραφία.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ελεγχόμενο πρόσωπο για φυσική αυτουργία σε απιστία, έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία και αυτός να δώσει εξηγήσεις την επόμενη εβδομάδα.