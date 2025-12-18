Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς στη φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα αδικήματα της απάτης και της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αυτή τη φορά για διαφορετικά πραγματικά περιστατικά που εντάσσονται στη δικογραφία των Γιαννιτσών.

Μετά τη συμπληρωματική του απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ανεβάζοντας σε δεκαπέντε τον συνολικό αριθμό των προσωρινών κρατήσεων που έχουν διαταχθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις δικαστικές αρχές.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 Ιανουαρίου η επαναλειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, με τέσσερις, συνολικά, συνεδριάσεις μέσα στην εβδομάδα, θα αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Εξεταστική του Ιανουαρίου αφορά τη δεύτερη περίοδο 2015-2019, με τις καταθέσεις πρώην προέδρων και αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία οι προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί ο πρωθυπουργός, να γίνει κατά αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων ή να σταλούν, όπως ζήτησε η Πλεύση Ελευθερίας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδορκίας για τους τρείς υπουργούς, Γιώργο Μυλωνάκη, Άκη Σκέρτσο και Σταύρο, Παπασταύρου.

Ο πρώτος κύκλος κατάθεσης μαρτύρων για την περίοδο 2020-2025 ολοκληρώθηκε σήμερα (18/12) με την κατάθεση του Ιωάννη Μπρατάκου, προέδρου του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη λίστα μαρτύρων που εγκρίθηκε περιλάμβανε 41 μάρτυρες, ενώ προστέθηκαν εμβόλιμα επιπλέον 16 πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανέφερε ότι αμέσως μετά τις πρώτες καταθέσεις τη νέα χρονιά, α επικαιροποιηθεί και η λίστα μαρτύρων.