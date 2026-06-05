ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13 για το κύκλωμα της Κοζάνης

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της Λουκάρεως, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη.
- Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας της ΝΔ
- Στο Εφετείο σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινής μετά την εισαγγελική έφεση
- Η άγρια δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου - Τον στραγγάλισαν και τον πέταξαν από την Ακρόπολη
- Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια – Πού θα επιμείνουν βροχές και καταιγίδες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.