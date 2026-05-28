ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες – Δικογραφία «μαμούθ» με 317 άτομα

Οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που επικαλείται η ΕΡΤ, η ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις, χωρίς να έχουν καμία πραγματική σχέση με καλλιεργητικές δραστηριότητες.

Μετά την εμφάνισή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται «μαμούθ», καθώς περιλαμβάνει συνολικά 317 άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο ή συμμετοχή στη δράση της οργάνωσης.

Διαβάστε ακόμα: Δημογλίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αναμένoνται νέες συλλήψεις- Και στις δύο δικογραφίες οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100»

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Την ίδια ώρα, στην Κρήτη εξελίσσεται η δεύτερη μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Εκεί, οι αρχές έχουν συλλάβει 22 άτομα, στα οποία ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για αντίστοιχες πρακτικές εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο.

Οι δύο υποθέσεις, που αποκαλύφθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, δείχνουν την έκταση και τη μεθοδικότητα των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν το σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά.