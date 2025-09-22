ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η δίκη μαμούθ με τους 105 κατηγορούμενους για απάτη σε βάρος του οργανισμού

Μία από τις μεγαλύτερες δίκες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα (22/09) ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

Στο εδώλιο κάθονται 105 κατηγορούμενοι, οι οποίοι – σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία – φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και απόπειρες απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων αλλά και της ζημίας που φέρεται να έχει προκληθεί σε βάρος του Δημοσίου. Πρόκειται για μία δίκη που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, λόγω του όγκου της υπόθεσης και των πολυάριθμων εμπλεκομένων.

Ψευδείς δηλώσεις και εικονικά έγγραφα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ή να προσκόμισαν πλαστά έγγραφα, προκειμένου να εισπράξουν αγροτικές επιδοτήσεις, κυρίως για εκτάσεις που είτε δεν τους ανήκαν είτε δεν υπήρχαν καν.

Οι επιδοτήσεις που φέρονται να αποκόμιζαν κυμαίνονταν μεταξύ 10.000 και 15.000 ευρώ ετησίως, για την περίοδο από το 2019 έως και το 2023.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο ελέγχου για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, και ακολούθησε η συγκέντρωση στοιχείων από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη κατά του Δημοσίου.