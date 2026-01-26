ΟΠΕΠΕΚΕ: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες δυο βασικών κατηγορουμένων - Οι επενδύσεις και τα παράνομα Airbnb

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών κατηγορουμένων και των στενών συγγενών τους, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Στο πλαίσιο νέας έρευνας της Αρχής, προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία έδειξαν πως ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του λογιστής επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Αirbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες.

Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να συμπίπτουν με το χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας από τους κατηγορούμενους φαίνεται να είχε διαθέσει σε στοιχηματικό λογαριασμό περισσότερα από 700.000 ευρώ.

Ο επίμαχος λογαριασμός μάλιστα, απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, όταν είχε αποκαλυφθεί η απάτη με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι επενδύσεις και τα παράνομα Airbnb

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα είχε δημιουργήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων με κεφάλαια, τα οποία εμφανίζονται να αποτελούσαν εγκληματικό προϊόν.

Tα ακίνητα είχαν δηλωθεί πως κατασκευάστηκαν το έτος 2023 ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την έρευνα βρέθηκε και ένας τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ.

Tο ποσό αυτό, κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Από τις 4 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώθηκε ότι πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων. Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς .