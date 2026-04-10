Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαζική έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με τα στοιχεία να δείχνουν ότι πρόκειται για την μαζικότερη των τελευταίων ετών. Στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ αλλά και στα διόδια η κίνηση είναι πολύ αυξημένη από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής με την έξοδο να κορυφώνεται το Μεγάλο Σάββατο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εκατοντάδες είναι τα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ Κηφισού, 400 δρομολόγια και σήμερα για όλους τους προορισμούς και για όλες τις πόλεις της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός από τα έκτακτα δρομολόγια, υπάρχουν και επιπρόσθετα πούλμαν. Τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται να ταξιδέψουν περίπου 15.000 επιβάτες προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ειδικότερα για την Πάτρα, για την Αχαΐα γίνονται δρομολόγια κάθε μισή ώρα μέχρι και τις δέκα και μισή το βράδυ με 100% πληρότητα, ενώ αντίστοιχοι είναι οι αριθμοί και για την Πρέβεζα, την Ηγουμενίτσα αλλά και για την Καλαμάτα που θα υπάρξουν δρομολόγια μέχρι τις 9.30 το βράδυ και αυτά ανά 20 λεπτά και όλα με 100% πληρότητα.

Εντυπωσιακό πάντως είναι το γεγονός πως παρά το γεγονός πως σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει άνοδος στην κίνηση, στην Κέρκυρα που έχει και τα ιδιαίτερα έθιμα της, η κίνηση θα είναι σχετικά χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι, είναι 20% κάτω τα δρομολόγια και σήμερα, παρά το γεγονός πως όλα τα δρομολόγια φεύγουν απολύτως γεμάτα, είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που είχαν σημειωθεί κατά την περσινή σεζόν, αλλά γενικά η κίνηση για τις υπόλοιπες περιοχές, συνολικά είναι αυξημένη.

Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια

Παράλληλα, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικώς και να κατευθύνονται προς την περιφέρεια.

Στα διόδια της Ελευσίνας, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, η κυκλοφορία διεξάγονταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε όλες τις λωρίδες. Οι εκδρομείς κατευθύνονται προς προς Κόρινθο, Πάτρα, Ναύπλιο και Καλαμάτα. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις έως και τα Μέγαρα. Έως και ένα δίωρο επιπλέον πρέπει να υπολογίσουν οι εκδρομείς για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης έως και τις 6 το πρωί σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, περισσότερα από 70.000 οχήματα πέρασαν προς Κόρινθο από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ πάνω από 50.000 οχήματα κινήθηκαν προς Λαμία μέσω των διοδίων Αφιδνών.

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός από νωρίς το πρωί σε όλο το εθνικό δίκτυο, καθώς η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο το Μεγάλο Σάββατο.

Έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων έως και τις 4 το απόγευμα σήμερα, έτσι ώστε να διεξαχθεί με περισσότερη ευκολία η κυκλοφορία των οχημάτων, με τις κατευθύνσεις φυσικά προς την περιφέρεια, με χιλιάδες οδηγούς να φεύγουν οδικώς από την πρωτεύουσα.

Αναμένεται μετά τις 7 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής να αυξηθεί η κίνηση, διότι 7μμ κλείνουν τα καταστήματα, οπότε όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να φύγουν εχθές το απόγευμα, ή σήμερα το πρωί θα φύγουν σήμερα το βράδυ και φυσικά αύριο αναμένουμε και την κορύφωση της εξόδου με τους τελευταίους εκδρομείς.

Έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα και με πλοία

Με σημαντικές και αυξημένες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου από το λιμάνι του Πειραιά. Δημοφιλέστεροι προορισμοί παραμένουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, αλλά φυσικά και τα νησιά των Κυκλάδων.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά 16 απόπλοι πλοίων για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, θα γίνουν 14 δρομολόγια με υδροπτέρυγα και 21 με συμβατικά. Εκτιμάται ότι σήμερα ο συνολικός αριθμός των επιβατών που θα ταξιδέψουν είναι 16.116.

Από το Λαύριο θα αναχωρήσουν 2.200 επιβάτες. Συνολικά από τα τρία λιμάνι της Αττικής η εκτιμώμενη κίνηση επιβατών είναι λίγο πάνω από τις 24.000 επιβάτες.

Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για την επιστροφή, σίγουρα έχουν προμηθευτεί για αναχώρηση, αλλά εάν δεν έχουν προμηθευτεί και για την επιστροφή κυρίως την Δευτέρα του Θωμά, θα έχουν πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, είναι χρήσιμο όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να έρχονται νωρίτερα στα λιμάνια προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον μία ώρα με 45 λεπτά πριν τον απόπλου του πλοίου.

Έξοδος και από τη Θεσσαλονίκη

Με τις βαλίτσες στο χέρι, λαμπάδες και τσουρέκια εγκαταλείπουν την πόλη από νωρίς το πρωί οι Θεσσαλονικείς από τα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, για να δουν τον Επιτάφιο τόσο στα χωριά τους, όσο και σε αγαπημένους πασχαλινούς προορισμούς.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 400 δρομολόγια, είναι αυξημένες οι πληρότητες και σήμερα και γι’ αυτό το λόγο θα μπουν άλλα 36 δρομολόγια λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Συναντήσαμε από νωρίς το πρωί όχι μόνο νεαρούς και εργαζομένους, αλλά και οικογένειες και τουρίστες, οι οποίοι επιλέγουν τα ΚΤΕΛ για να μετακινηθούν, σαν πιο οικονομική λύση, καθώς είναι αυξημένα τόσο στα διόδια όσο και τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Και από την πλευρά της Χαλκιδικής θα δρομολογηθούν τα 30 λεωφορεία και για τα τρία πόδια. Δημοφιλέστερος προορισμός η Ουρανούπολη, καθώς είναι αρκετοί οι πιστοί που θα μπουν σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία για να προσκυνήσουν στο Άγιον Όρος. Από βδομάδα θα έχουμε και πάλι έκτακτα δρομολόγια για την ομαλή επιστροφή των εκδρομέων.