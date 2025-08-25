ΟΠΣΥΔ - Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 2025: Από σήμερα οι αιτήσεις

Από τη σήμερα 25 Αυγούστου, ξεκινούν οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025. Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

Προσλήψεις αναπληρωτών στα Ωνάσεια σχολεία: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι, με την υπό στοιχεία 25/ΔΕΔΗΜΩΣ/22-8-2025 (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79) πρόσκληση, της Διοικούσας Επιτροπής Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ κατά κλάδο υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ’ 2415/2024, Γ’ 2416/2024 και Γ’ 2362/2025 αντιστοίχως, όπως ισχύουν), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.), δηλώνοντας σχολεία προτίμησης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Ο αριθμός των προσλήψεων για το 2025-26

Στην Α΄ Φάση προσλήψεων, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να προσληφθούν 21.600 περίπου αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και Ειδική Εκπαίδευση και Αγωγή.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει λάβει έγκριση συνολικά για 38.000 περίπου προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2025-26.

Διάρκεια ισχύος και τροποποιήσεις της αίτησης πρόσληψης.

Αναπληρωτές εκπ[αιδευτικοί 2025: Πώς επεξεργάζεστε την αίτηση

Ο εκπαιδευτικός και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε επιθυμούν τα στοιχεία της αίτησής τους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τροποποίηση γίνεται από το «ιστορικό αιτήσεων», επιλέγοντας το κουμπί «Προβολή/ Επεξεργασία» από τις διαθέσιμες ενέργειες δίπλα από την αίτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3344) υπουργικής απόφασης, η αίτηση κάθε υποψηφίου αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού — για κάθε ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης — υποβάλλεται μία και μόνο φορά ανά σχολικό έτος.

Ο υποψήφιος έχει δύο βασικές επιλογές διαχείρισης της αίτησής του μέσω του ΟΠΣΥΔ:

Απενεργοποίηση αίτησης: Ο υποψήφιος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο σχολικό έτος, να απενεργοποιήσει την αίτησή του.

Προσοχή: αν η αίτηση απενεργοποιηθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα επανενεργοποίησης.

Τροποποίηση αίτησης¨Από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου, μπορεί να αφαιρέσει περιοχές ή άλλες επιλογές προτίμησης. Δεν προβλέπεται προσθήκη νέων περιοχών σε αυτό το διάστημα, μόνο αφαίρεση.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται από τον ίδιο τον υποψήφιο στο ΟΠΣΥΔ, με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης για προσλήψεις (π.χ. κενά σε σχολεία), το Υπουργείο μπορεί να αναστείλει προσωρινά αυτές τις δυνατότητες χωρίς προειδοποίηση.

Ειδικές προκηρύξεις μέσα στο έτος

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 μπορεί να εκδοθούν ειδικές προκηρύξεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένα σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 και τις τροποποιήσεις του.

Σε αυτή την περίπτωση:

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση προτίμησης συγκεκριμένων σχολείων ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση περιοχών στην τρέχουσα πρόσκληση ή αν αυτή έχει απενεργοποιηθεί.

Μπορούν να δηλωθούν σχολεία που ανήκουν σε περιοχές μη επιλεγμένες στην αρχική αίτηση.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ένας εκπαιδευτικός που έχει αφαιρέσει ή απενεργοποιήσει περιοχές από την αρχική αίτηση μπορεί, αν προκύψει ειδική προκήρυξη, να δηλώσει ακόμη και σχολεία εκτός των αρχικών του επιλογών. Αυτό προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία για πρόσληψη μέσα στο έτος.