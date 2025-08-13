Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με τις φλόγες στις μεγάλες φωτιές που κατακαίνε την Ελλάδα για δεύτερο 24ωρο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από τις φωτιές παρουσιάζονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο ενώ φωτιά έχει ξεσπάσει σε Ηλεία και Πέλλα.

Το 112 στέλνει συνεχώς μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών και καλεί τους κατοίκους περιοχών που κινδυνεύουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Αυτή τη στιγμή, στο μέτωπο της Αχαΐας, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Ρωμανός, του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

🔥❗️Μεγάλη μάχη δίνουν εναέρια μέσα στην περιοχή του Ρωμανού στην #Πάτρα ώστε το πύρινο μέτωπο να μην κατέβει πιο κοντά στην πόλη pic.twitter.com/hlyYXZ16D4 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Πριν από λίγο, ο υπ. Υγείας ανακοίνωσε ότι εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας.

«Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.»

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Σε εξέλιξη είναι προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, όπως αναφέρει ο Alpha.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών, Αρόη, Διάκου, Γηροκομειού και Λυκοχορού, προς Πάτρα.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη στην περιοχή του ΧΥΤΑ της Ξερόλλακας, όπου σημειώνονται διαρκώς αναζωπυρώσεις. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη μέτωπο υπάρχει στην περιοχή του Μπάλα.

🔥⚠️ Ανεξέλεγκτες διαστάσεις ειδικά για την #Πάτρα Γεροκομειο Πάτρας pic.twitter.com/WZaMO8J67r — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Καλύτερη φαίνεται να είναι η εικόνα στα Μποζαΐτικα και την ευρύτερη περιοχή.

Στο μέτωπο επιχειρούν πάνω από 250 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δείτε εδώ τον live χάρτη με τα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα

Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Αχαΐα: Προβλήματα στον ΟΣΕ

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης μεταβαίνει στην Αχαΐα προκειμένου να ελέγξει δια ζώσης και να δώσει, το δυνατόν συντομότερα, τις κατάλληλες εντολές για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε στο σιδηροδρομικό δίκτυο η μεγάλη φωτιά, όπως ανακοινώθηκε.

Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχναίικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχναίικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μεταξύ ΣΣ Κιάτου και ΣΣ Ακράτας, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα συστήματα των σηράγγων Τράπεζας και Πλατάνου. Τα συνεργεία του αναδόχου που έχουν την ευθύνη της συντήρησης βρίσκονται είδη στην περιοχή με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι εντός της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Η αντίδραση του ΟΣΕ, ως Διαχειριστής Υποδομής, υπήρξε άμεση και εντός του πλαισίου μηδενικής ανοχής που έχει υιοθετηθεί για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η κατάσταση στη Βόλβη

Καλύτερη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ενεργά πύρινα μέτωπα στην Κεντρική Μακεδονία, τόσο στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στην περιοχή του Βαγιοχωρίου στη Βόλβη Θεσσαλονίκης, όσο και στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην πυρκαγιά στο Βαγιοχώρι, που χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένουν 70 πυροσβέστες με 19 οχήματα και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Κοντά στην οριοθέτηση της πυρκαγιάς στη Σκύδρα βρίσκονται 24 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 12 οχήματα.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μεγάλη αναζωπύρωση στον Παντοκράτορα

αιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Ζάκυνθο καθώς υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση της φωτιάς.

Όπως αναφέρει το τοπικό imerazante.gr, ο κίνδυνος εντοπίζεται στην περιοχή του Κοιλιωμένου εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο σημείο από χθες (12/08).

Μόλις πριν από λίγη ώρα αναζωπυρώθηκε το μέτωπο που εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου με κατεύθυνση προς Αγαλά.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσκολεύουν την ορατότητα.

⚠️🔥Εκτός ελέγχου το μέτωπο στην περιοχή στην Ζάκυνθο pic.twitter.com/SmF0o0lmyc — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μουζάκι, Ρομίρι, Παντοκράτορας και Λαγοπόδο.

Το νέο μήνυμα καλεί τους κάτοικους των περιοχών να απομακρυνθούν προς την πόλη της Ζακύνθου.

Φωτιά σε Πρέβεζα: Συνεχείς εκκενώσεις από το 112

Παραμένουν ενεργά τα μέτωπα στη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Αργά το μεσημέρι, οι αρχές προχωρούν σε προληπτική εκκένωση οικισμών, ενώ ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης, έχει ζητήσει να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Απανωτά μηνύματα 112 έχουν σταλεί για εκκενώσεις των οικισμών της Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα, των περιοχών Κλεισούρα, Δρυμώνας, Άνω Δρυμώνας και Βαθύ προς Ιωάννινα.

Επίσης στάλθηκαν 112 για Γοργόμυλο, Νέο Γοργόμυλο, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο καλώντας σε εκκένωση προς Πέντε Πηγάδια και για όσους βρίσκονται στο Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

Επιπλέον, όσοι είναι στις περιοχές Κερασώνας και Αγία Παρασκευή Πρεβέζης καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Ένα ακόμα μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπος Άρτας να απομακρυνθούν προς Κιάφα.

Εκκενώνονται επίσης οι περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά Πρεβέζης προς Ιωάννινα.

Φωτιά στην Ηλεία: Μέτωπο στο Καπελέτο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στην Δυτική Αχαΐα.

Χίος: Μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας προς Καρδάμυλα

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει από χτες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το μεσημέρι, δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Το βάρος αυτή τη στιγμή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέφτει στα δυο πύρινα μέτωπα. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα. Λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τον κόσμο προς τα Καρδάμυλα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

ΔΕΔΔΗΕ: Πού υπάρχουν προβλήματα με το ρεύμα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ:

Ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Η επιχείρηση αποκατάστασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με εκατοντάδες τεχνικούς και συνεργεία από όλη την Ελλάδα να επιχειρούν σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα και σε άλλα μέτωπα που παραμένουν ενεργά.

Χίος

Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στη Χίο οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες.

Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα)

Στις 15:00 αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα χωριά Κατάβαση και Σιδηρούντα.

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν και τα Ψαρά, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Χίο μέσω υποβρυχίων καλωδίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά Η/Ζ για προσωρινή τροφοδότηση.

Από αύριο, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.

Αχαΐα

Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο):

Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & Άνω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο (Δήμος Δυτικής Αχαΐας):

Ηλεκτροδοτήθηκαν η Κάτω Αχαΐα και σχεδόν καθολικά ο Αλισσός.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Αγ. Στεφάνου, Βασιλικού, Ισώματος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Θεριανού, Αχαϊκού.

Συνολικά στην Π.Ε. Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων, σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.

Πρέβεζα

Λόγω της πυρκαγιάς στον Γυμνότοπο (Δήμος Ζηρού):

Επαναηλεκτροδοτήθηκαν η Φιλιππιάδα και ο Θεσπρωτικός.

Εκτός παραμένουν οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμυλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήμα του Ριζοβουνίου.

Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, σε αναμονή ασφαλούς πρόσβασης.

Να σημειωθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε πανελλαδική επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τεχνικούς και εξοπλισμό να μετακινούνται όπου απαιτείται. Σε συνεχή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τις τοπικές αρχές και όλους τους αρμόδιους φορείς, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και ασφαλή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε κρίσιμες υποδομές και οικιακές παροχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, tempo24.news, ΕΡΤ