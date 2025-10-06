Ορεστιάδα: Νεκρό έφτασε βρέφος 11 μηνών στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Σοκάρει η είδηση του θανάτου ενός βρέφους 11 μηνών που έφτασε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βράδυ της Κυριακής (06/10) στο Νοσοκομείο Διδυμότειχου.

Το μωρό είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας αλλά μετά από επιδείνωση της υγείας τους, δυνάμεις του ΕΚΑΒ το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα πληροφορίες του thrakinea.gr, αφού διακομίστηκε το βρέφος στο νοσοκομείο, οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

Το μωρό αντιμετώπιζε ήδη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, σοβαρά προβήματα υγείας, ήταν Ρομά και το μεγάλωναν ο παππούς και η γιαγιά του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου αλλά την Κυριακή αποδείχθηκε μοιραία καθώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη.