Ορεστιάδα: Στη ΜΕΘ 10χρονος με τραύματα στο κεφάλι - Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην Αλεξανδρούπολη νοσηλεύεται 10χρονος. Το πατίνι, που ήταν συνοδηγός, συγκρούστηκε με ΙΧ στην Ορεστιάδα.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται ένας 10χρονος από την Ορεστιάδα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση. 

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος βρισκόταν πάνω σε πατίνι, τη στιγμή που συγκρούστηκε με ΙΧ. 

Σύμφωνα με το evrosnews.gr, ο 10χρονος ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε επίσης ανήλικος αλλά μεγαλύτερος σε ηλικία φίλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως άγνωστο για ποιο λόγο, έπεσαν πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι πέφτοντας στο έδαφος

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου κα οι γιατροί άμεσα αφού το διασωλήνωσαν, ζήτησαν να μεταφερθεί στο Π.Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ.

Για το ατύχημα το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες που συνέβη.

