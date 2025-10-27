Σάλο και αποτροπιασμό προκαλούν οι απειλές κατά του Πάνου Ρούτσι από γνωστό τρολ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) που καλεί τους πολίτες σε επιθέσεις κατά του πατέρα του Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Πιο συγκεκριμένα γράφει: «Ο Ρούτσι μας ενημέρωσε ότι θα είναι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα με παρέα, μη σβηστούν τα ονόματα.

Μου φαίνεται ότι την τραβάει ο οργανισμός του την εφαρμογή του νόμου από πολίτες και όχι από τα ΜΑΤ.

Είστε να ξηγηθούμε Ελλάδα στον απεργό τσίπας;».

Στη συνέχεια προσθέτει στην ίδια ανάρτηση: «Μια απελασούλα θα ήταν χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία».

Όπως ήταν φυσικό, η συγκεκριμένη απειλητική κατά της σωματικής του ακεραιότητας ανάρτηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Χρήστης έχει γράψει στα σχόλια της ανάρτησης: «Απειλητικό ακούστηκε» με το τρολ να απαντά: «"Δεν απειλώ, προειδοποιώ" μας είπε πριν λίγες μέρες. Κι εγώ το ίδιο». Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Εσύ να έρθεις να μας τα πεις όταν βρεθείς στη θέση του. Όχι από την υπόγα».

Συνεχίζει μάλιστα σε απαντήσεις να γράφει: «Τώρα το θυμήθηκε το παιδί του» και του συστήνει να «πάει σε γιατρό» για τα ψυχολογικά του.

«Έλα ρε σούργελο θα πας να τον δείρεις;

Μπα; Τώρα δεν είσαι κατά της βίας;» είναι κάποια από τα σχόλια.

Το λυπηρό είναι ότι υπάρχουν χρήστες που όχι απλά συμφωνούν αλλά δηλώνουν και «παρών»!

Σε μία νορμάλ χώρα, θα έπρεπε να έχει παρέμβει εισαγγελέας για τη βία που διανθίζεται μέσω τους διαδικτύου και τέτοιων αναρτήσεων.

