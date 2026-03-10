Οργή για τον άδικο θάνατο αστυνομικού από καρκίνο: Τον ενημέρωσαν ότι έπασχε έναν χρόνο μετά

Ύστερα από έναν «Γολγοθά» υγείας, ο 55χρονος αστυνομικός που είχε ενημερωθεί, με καθυστέρηση ενός χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτκό Νοσοκομείο, ότι έπασχε από καρκίνο, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η υπόθεση του, είχε ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» για το νοσοκομείο, με τις καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως. Ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost.gr:

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γιαυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους.

Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά επισήμανε τα εξής:

«Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γιαυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Η περιπέτεια του 55χρονου με τον καρκίνο

Τον Οκτώβριο του 2025, ο 55χρονος είχε μιλήσει στο ThessPost.gr για την κατάσταση της υγείας του, που συνεχώς χειροτέρευε. «Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές».

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε σημαντικά την κλονισμένη υγεία του και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για έξι ημέρες στο νοσοκομείο. Όπως μάλιστα είχε πει και ο ίδιος, κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι ήρθε το τέλος.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Παρόλα αυτά δεν είχε χάσει το κουράγιο να αγωνιστεί για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσής του αν και γνώριζε ότι έχει απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Πουλιόπουλος.