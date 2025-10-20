Οργή για τον «μάγκα της ημέρας»: Τα έκανε όλα, και αντίθετο ρεύμα και με κόκκινο - «Οι κάμερες λειτουργούν;»

Οι κάμερες της Τροχαίας έχουν πολυδιαφημιστεί, ο νέος ΚΟΚ έχει αναλυθεί όσο δεν πάει άλλο, αλλά μυαλό κάποιοι δεν βάζουν με τίποτα. Όπως ο οδηγός στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου.

Στο βίντεο με τίτλο «ο μάγκας της ημέρας» απεικονίζεται οδηγός, που δεν θέλει να περιμένει στην ουρά στο φανάρι, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα.

Ούτε αγχώνεται, ούτε ιδρώνει όταν περνάνε αυτοκίνητα από δίπλα του. Νόμιμα αυτά. Αντίθετα συνεχίζει την παραβατική πορεία του και... περνάει με κόκκινο.

Στα σχόλια οι αντιδράσεις είναι έντονες και επικρατεί οργή...

