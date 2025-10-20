Μενού

Οργή για τον «μάγκα της ημέρας»: Τα έκανε όλα, και αντίθετο ρεύμα και με κόκκινο - «Οι κάμερες λειτουργούν;»

Στα σχόλια οι αντιδράσεις είναι έντονες και επικρατεί οργή... 

kokkino
Παράβαση | Instagram
Οι κάμερες της Τροχαίας έχουν πολυδιαφημιστεί, ο νέος ΚΟΚ έχει αναλυθεί όσο δεν πάει άλλο, αλλά μυαλό κάποιοι δεν βάζουν με τίποτα. Όπως ο οδηγός στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου. 

Στο βίντεο με τίτλο «ο μάγκας της ημέρας» απεικονίζεται οδηγός, που δεν θέλει να περιμένει στην ουρά στο φανάρι, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα.

Σάλος με περιπολικό που κουβαλάει ψυγείο: «Δεν είναι ταξί κυρία μου», αλλά είναι... μεταφορική

Ούτε αγχώνεται, ούτε ιδρώνει όταν περνάνε αυτοκίνητα από δίπλα του. Νόμιμα αυτά. Αντίθετα συνεχίζει την παραβατική πορεία του και... περνάει με κόκκινο. 

