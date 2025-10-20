Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο στα social media που απεικονίζει ένα περιπολικό να κουβαλάει ένα ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ. Φυσικά το ψυγείο εξέχει και η πόρτα είναι ορθάνοιχτη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους αστυνομικούς να κυκλοφορούν στον δρόμο, σε κατοικημένη περιοχή.

Το βίντεο προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις, με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά.

«Και εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα», σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, ωστόσο τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, καθώς αρκετοί θυμήθηκαν την απάντηση της Άμεσης Δράσης στην Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε με πέντε μαχαιριές έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου» είχε απαντήσει ο τηλεφωνητής στην άτυχη κοπέλα, αλλά όπως φαίνεται μπορεί να είναι μεταφορική.



