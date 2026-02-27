Οργιάζουν τα σενάρια για τη διαμελισμένη σορό στη Χαλκιδική: «Βρήκα χέρι γυναίκας στη σακούλα»

Με την τοπική κοινωνία να έχει υποστεί σοκ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό σακούλας με οστά, φαινομενικά διαμελισμένης σορού αγνώστων στοιχείων σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Πευκοχωρίου.

Το αποτρόπαιο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), περίπου στις 17:30, στην περιοχή του Γλαρόκαβου, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.

Χαλκιδική: «Το πτώμα μπορεί να ήταν σε βαλίτσα»

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος,«Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Συνεχίζεται η... άνοιξη αλλά ενισχύονται οι βοριάδες

Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Μάλιστα, ο πρόεδρος εκτιμά πως καθώς το ένα από τα χέρια της σορού έφερε διακοσμημένο δαχτυλίδι, ενδέχεται να ανήκει σε γυναίκα.

Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου.