Όργιο παραβάσεων στις παραλίες δείχνει το MyCoast: Τις 11.000 έφτασαν οι καταγγελίες

Πάνω από από 11.500 είναι οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο MyCoast, από τα μέσα Μαρτίου, για παραλίες όπου εντοπίζονται σωρείες παραβάσεων αρμόδιων αρχών αλλά και ιδιωτών.

Αφορούν μεταξύ άλλων παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για άτομα με αναπηρία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πλέον έκρυθμη κατάσταση παρατηρείται στη Χαλκιδική αλλά και στην Ανατολική Αττική, καθώς οι καταγγελίες στο MyCoast δεν σταματούν να έρχονται.

MyCoast: Τα κακώς κείμενα στις ελληνικές παραλίες

Η εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δεχτεί περισσότερες από 11.500 καταγγελίες σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική.

Στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στα Χανιά.

«Βροχή» πέφτουν και οι καταγγελίες για παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, στη Ρόδο, στη Μαγνησία, στην Πρέβεζα, στη Μεσσηνία και στην Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.