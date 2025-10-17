Ωριωνίδες 2025: Πότε θα δούμε στον ουρανό το μοναδικό φαινόμενο που θα λάμψει την ατμόσφαιρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την πιο εντυπωσιακή «βροχή» πεφταστεριών του φθινοπώρου, τις Ωριωνίδες, έχει ξεκινήσει. Το φαινόμενο κάνει κάθε χρόνο την εμφάνισή του, τέτοια εποχή, δηλαδή στα μέσα Οκτωβρίου.

Φέτος, θα δούμε το φαινόμενο τη νύχτα της 21ης προς 22 Οκτωβρίου, όταν ο ουρανός θα γεμίσει με φωτεινά μετέωρα που θα διασχίζουν την ατμόσφαιρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν έως και 20 «πεφταστέρια» την ώρα, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει και ο ουρανός είναι καθαρός.

Οι Ωριωνίδες προέρχονται από τα υπολείμματα του διάσημου κομήτη του Halley, τα οποία αφήνει πίσω του κάθε 76 χρόνια καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Όταν η Γη διασχίζει αυτό το «σύννεφο» σωματιδίων, τα μικροσκοπικά μετεωροειδή εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και καίγονται, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο. Για να τις παρατηρήσετε, βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης, γύρω στα μεσάνυχτα, κοιτάξτε προς την κατεύθυνση του αστερισμού του Ωρίωνα και αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι.

Ωριωνίδες 2025: Τα πεφταστέρια που θα στολίσουν τον ουρανό

Το μεγάλο πλεονέκτημα για το 2025 είναι η παντελής απουσία φωτεινής Σελήνης εκείνη τη νύχτα. Καθώς ο ουρανός θα είναι φεγγαρόφωτος κατά τη διάρκεια των τελευταίων αυγουστιάτικων δεκαήμερων, η ίδια η πανσέληνος είχε «χαλάσει» εν μέρει το θέαμα των Περσείδων, καλύπτοντας τις πιο αχνές βολίδες και δίνοντας λιγότερη ένταση στο φαινόμενο. Φέτος ωστόσο, η σκοτεινή, χωρίς φεγγάρι, νύχτα θα επιτρέψει την άνετη παρατήρηση όλων των μετεωριτών, ακόμα και των πιο αμυδρών.

Το πλάτος του ουρανού για παρατήρηση καλό είναι να υπολογιστεί περίπου 40 μοίρες πάνω από τον Μπετελγκέζ -αυτή η γωνία ισοδυναμεί με το πλάτος της σφιγμένης γροθιάς σας όταν τη δείχνετε επάνω, με το χέρι τεντωμένο στο ύψος των ματιών σας. Εδώ αναμένεται η μεγαλύτερη δραστηριότητα, όπου τα μετέωρα θα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και θα αφήνουν πίσω τους φωτεινά ίχνη που μπορούν να διαρκέσουν αρκετά δευτερόλεπτα.