Οριστική η καταδίκη προξενικού υπαλλήλου στο Αμπού Ντάμπι: Πώς εξέδιδε «χρυσές» βίζες

Επικυρώθηκε την Τρίτη (10/2) από τον Άρειο Πάγο η ποινή που έχει επιβληθεί σε υπάλληλο του ελληνικού προξενείου στο Άμπου Ντάμπι, ο οποίος χορηγούσε «παράνομες βίζες» σε πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Ο δράστης φέρεται να κατηγορείται ήδη από το 2007 έως και τον Απρίλιο του 2008.

Τότε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξη, ποινή που επικύρωσε ο Άρειος Πάγος, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την απόφαση, επικύρωσε και την ποινή της οριστικής παύσης καθηκόντων του.

Ο προξενικός υπάλληλος φέρεται να ζητούσε 6.000 ευρώ για κάθε παράνομη βίζα, ενώ σε μόλις 15 μήνες «έκανε τζίρο» 708.000 ευρώ.