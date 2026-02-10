Μενού

Οριστική η καταδίκη προξενικού υπαλλήλου στο Αμπού Ντάμπι: Πώς εξέδιδε «χρυσές» βίζες

Επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο η ποινή που έχει επιβληθεί σε υπάλληλο του ελληνικού προξενείου στο Άμπου Ντάμπι για παράνομες βίζες.

Άρειος Πάγος
Επικυρώθηκε την Τρίτη (10/2) από τον Άρειο Πάγο η ποινή που έχει επιβληθεί σε υπάλληλο του ελληνικού προξενείου στο Άμπου Ντάμπι, ο οποίος χορηγούσε «παράνομες βίζες» σε πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να ταξιδεύουν στην ΕΕ. 

Ο δράστης φέρεται να κατηγορείται ήδη από το 2007 έως και τον Απρίλιο του 2008. 

 

Τότε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξη, ποινή που επικύρωσε ο Άρειος Πάγος, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την απόφαση, επικύρωσε και την ποινή της οριστικής παύσης καθηκόντων του.

Ο προξενικός υπάλληλος φέρεται να ζητούσε 6.000 ευρώ για κάθε παράνομη βίζα, ενώ σε μόλις 15 μήνες «έκανε τζίρο» 708.000 ευρώ.

