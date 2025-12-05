Ορμητικά νερά από την κακοκαιρία διέλυσαν δρόμο στη Μάνδρα: «Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα»

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Μάνδρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η υπερχείλιση του ρέματος στην Αγία Αικατερίνη είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει στα δύο παράδρομος της κεντρικής οδού, με τμήμα του οδοστρώματος να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ζημιές

Η Πολιτική Προστασία διέκοψε την κυκλοφορία τόσο στον παράδρομο όσο και στην κεντρική οδό, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. Παράλληλα, δύο κατοικίες στην περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που επιτείνει την ταλαιπωρία των κατοίκων.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γιώργος Γιαλιάς τόνισε ότι η περιοχή ήταν καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Ήταν σφοδρό το ξέσπασμα της κακοκαιρίας, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρόληψης βοήθησαν να περιοριστούν οι συνέπειες.

Από την πλευρά τους, κάτοικοι της Μάνδρας κάνουν λόγο για ελλιπείς υποδομές, επισημαίνοντας ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες του 2019 για έργα ορεινής υδρονομίας δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Όπως αναφέρουν, η απουσία ουσιαστικών έργων θωράκισης αφήνει την περιοχή εκτεθειμένη σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο.