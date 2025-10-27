Σε επιχειρησιακό πυρετό η αστυνομία στα Χανιά, μετά το φονικό με θύμα έναν 52χρονο άντρα και «εσάνς» βεντέτας, για το οποίο έχουν ξεχυθεί στους δρόμους αστυνομικοί, αναζητώντας τον δράστη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος άντρας; φέρεται να έπεσε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο, όταν ενώ διασκέδαζε σε πανηγύρι στο Έλος Κισάμου, ο δράστης τον πυροβόλησε δύο φορές στο στήθος.

Κατά πάσα πιθανότητα, το ένοπλο επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι και ενδεχομένως ενέπλεκε τους δύο.

Χανιά: Τα λεπτά πριν την τραγωδία

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής, θεωρούν ότι αυτό που συνέβη στο πανηγύρι, ήταν μία μορφή αντεκδίκησης για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Στο κίνητρο αυτό προσανατολίζεται και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ που συνεχίζει να αναζητεί τον δράστη.

Διαβάστε ακόμα: 28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» την πρωτεύουσα

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής, ο 52χρονος χόρευε, όταν ξαφνικά δέχθηκε τα πυρά και έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και αναστάτωσης. Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός».

Δόθηκαν όπως-όπως από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του 52χρονου τραυματία ήταν τόσο βαριά, ώστε εξέπνευσε επί τόπου. Δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον δύο σφαίρες τον βρήκαν στο στήθος.