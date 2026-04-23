Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Σημειώνεται πως οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, έχουν ήδη οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους.

Μέσω του συνηγόρου του, ο 23χρονος περιέγραψε λεπτομερώς το πώς γνώρισε την άτυχη κοπέλα, αλλά και τα όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια. Όπως ισχυρίζεται, η 19χρονη ζήτησε η ίδια ναρκωτικά, τα οποία προμηθεύτηκε από τον αποκαλούμενο «αρσιβαρίστα» και πλήρωσε με χρήματα που της είχε δώσει νωρίτερα ένας 66χρονος.

Αναφερόμενος στη γνωριμία τους, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια διέμενα στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη και σπούδαζα σε σχολή κομμωτικής. Ερχόμουν στην Κεφαλονιά κάθε καλοκαίρι και δούλευα σεζόν. Πέρυσι δούλευα σε μια ταβέρνα.

Την Μυρτώ την γνώρισα πριν ενάμιση μήνα σε ένα γάμο στην Κεφαλονιά. Από τότε δημιουργήθηκε μια φιλία και όταν ήρθα για το Πάσχα στην Κεφαλονιά βγήκαμε δύο, τρεις φορές για καφέ».

Περιγράφοντας τις ώρες πριν την τραγωδία, ανέφερε: «Το συγκεκριμένο βράδυ η Μυρτώ είχε βγει με έναν γκόμενο που είχε, έναν Αλβανό. Ήταν κάπου τρεις ώρες μαζί.

Την άφησε στην καφετέρια δώδεκα παρά τα μεσάνυχτα. Η Μυρτώ ήρθε σε επικοινωνία με τον 66χρονο

Του είπε ότι έχει δύο μέρες να φάει και να κοιμηθεί, ότι κοιμάται στα παγκάκια και του ζήτησε χρήματα. Μου είχε πει πως με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές στο παρελθόν και είχαν μάλιστα κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί».

Σχετικά με τα όσα έγιναν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υποστήριξε: «Παρέδωσα στην εισαγγελέα ένα στικάκι που έχει τη ζωή της Μυρτούς από το 2021 έως και σήμερα, όπου εμφανίζεται σε σελίδες του OnlyFans. Το βράδυ εκείνο πήραμε μια βότκα και αναψυκτικά. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Εγώ ντύθηκα γυναίκα με φούστα, σουτιέν, στριγκάκι, extensions στα μαλλιά και βλεφαρίδες. Θα καλούσαμε τον 66χρονο να μας βλέπει μαζί σε ερωτικές περιπτύξεις».

«Κάποια στιγμή η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά και εγώ της είπα έχω την άκρη. Πήρα τον αρσιβαρίστα και έφερε την πρώτη δόση. Με τα χρήματα που της έδωσε ο 66χρονος, από τα 220 ευρώ, με τα 50 ευρώ πλήρωσε το ξενοδοχείο με IRIS και τα 80 ευρώ τα έδωσε στη δεύτερη δόση της κόκας που την ζήτησε μόνη της και την πλήρωσε μόνη της».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ίδιος έκανε χρήση ναρκωτικών μόνο μία φορά, νιώθοντας στη συνέχεια έντονη αδιαθεσία. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, βρήκε τη Μυρτώ να καταρρέει. «Εγώ έκανα μόνο από την πρώτη δόση ναρκωτικών. Ήδη αισθάνθηκα αδιαθεσία και βγήκα στο μπαλκόνι να πάρω αέρα. Όταν μπήκα μέσα, η Μυρτώ είχε σπασμούς. Στην τσάντα που κρατούσε βγαίνοντας, και φαίνομαι στο βίντεο, είχα τα προσωπικά μου ήδη, τα γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ».

Προχωρώντας σε μια νέα αποκάλυψη για τον ρόλο του αρσιβαρίστα, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που δεν έχω ξαναπεί είναι πως όταν ήρθε ο αρσιβαρίστας στο δωμάτιο φέρνοντας τα ναρκωτικά, η Μυρτώ που ήταν ακόμη καλά, αφού δεν είχε πάρει ναρκωτικά, ήθελε να συνευρεθούν ερωτικά και του το πρότεινε.

Όμως ο αρσιβαρίστας δεν επιθυμούσε να είμαι εκεί και εγώ, καθώς φοβόταν πως θα εμπλακώ στην πράξη και δεν το επιθυμούσε».

Τέλος, περιέγραψε τις χαοτικές στιγμές που ακολούθησαν και την προσπάθεια απομάκρυνσης της άτυχης κοπέλας:

«Στο ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο δωμάτιο ήταν και ο Αλβανός κατηγορούμενος με την κοπέλα του και σε άλλο όροφο ο πατέρας της με τη δική του σύντροφο. Τον Αλβανό τον κάλεσε ο αρσιβαρίστας για να τον βοηθήσει να μεταφέρει τη Μυρτώ.

Ο αρσιβαρίστας και ο Αλβανός την άφησαν σε ένα παγκάκι κάτω από το ξενοδοχείο. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ, αλλά μίλησε ο αρσιβαρίστας γιατί δεν ήξερα την οδό. Δεν παρατήσαμε τη Μυρτώ».