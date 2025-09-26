ΟΣΕ: Αποδέχεται την απόφαση του Εφετείου για αποζημίωση θύματος των Τεμπών

Την απόφασή του να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά της πρώτης δικαστικής απόφασης που αφορά αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ανακοίνωσε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο ΟΣΕ.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί σχετική επιστολή που απέστειλε μία ημέρα νωρίτερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με την οποία ζητούσε από τη διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από την άσκηση αναίρεσης, παρότι αυτή προβλέπεται από τη διαδικασία.

H πρώτη απόφαση για αποζημίωση

Η εφετειακή απόφαση που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου 2025 επιδικάζει συνολική αποζημίωση 800.000 ευρώ (200.000 ευρώ σε καθέναν από τους τέσσερις συγγενείς ενός θύματος της τραγωδίας). Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αποζημιώσεις για την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train λήγει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του:

«Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο ΟΣΕ παραιτείται από την άσκηση ένστασης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Αναπληρωτή Υπουργού και με σεβασμό στον πόνο των οικογενειών. Δεν επιθυμούμε να ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς των θυμάτων.»