Την έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ. Το κτίριο παραμένει ανενεργό από το 2005, με τις εγκαταστάσεις να είναι πλήρως εγκαταλελειμμένες.

Οι εργασίες υλοποιούνται βάσει της πρόσφατης έγκρισης των Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και περιλαμβάνουν κρίσιμες παρεμβάσεις για την άμεση διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας και της δημόσιας ασφάλειας.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την ανάδειξη αλλά και την εμπορική αξιοποίηση του Σταθμού.

Το πρώτο στάδιο των εργασιών

Οι προγραμματισμένες εργασίες οι οποίες αποτελούν το πρώτο και απολύτως αναγκαίο στάδιο για την προστασία του μνημείου πριν από την έναρξη πιο εκτεταμένων παρεμβάσεων είναι οι εξής:

Εγκατάσταση περίφραξης κατά μήκος της κύριας όψης, μη εφαπτόμενης στο μνημείο.

Χρήση κινητής σκαλωσιάς και γερανοφόρου τηλεσκοπικού βραχίονα για την ασφαλή πρόσβαση στα δυσπρόσιτα σημεία του μνημείου, τα οποία λόγω της μορφολογίας της στέγης δεν είναι προσεγγίσιμα με συμβατικά μέσα.

Καθαρισμός και συντήρηση υδρορροών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες φθορές των επιχρισμάτων από υφιστάμενες διαρροές.

Μερική αντικατάσταση ρηγματωμένων κεραμιδιών και ενίσχυση τμημάτων του ξύλινου φέροντος οργανισμού της στέγης.

Αποκατάσταση των μεταλλικών φύλλων επικάλυψης της τετρακλινούς απόληξης της θολωτής στέγης.

Η ιστορία του κτιρίου από το 1884

Ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής, το κτίριο κατασκευάστηκε από το 1884 έως το 1889, ενώ οι χαρακτηριστικοί τρούλοι προστέθηκαν το 1912-1913 από τον Ερνέστο Τσίλερ.

Το βασικό κτίριο είναι διώροφο. Το πρώτο επίπεδο φιλοξενούσε τα εκδοτήρια, τους χώρους αναμονής και τους χώρους φύλαξης αποσκευών. Στο δεύτερο όροφο βρίσκονταν τα γραφεία του σταθμάρχη και οι χώροι εργασίας του προσωπικού.

«Η διάσωση και επαναλειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την εκκίνηση των άμεσων εργασιών προστασίας κάνουμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να θωρακίσουμε το μνημείο και να προχωρήσουμε στα- ήδη δρομολογημένα- επόμενα στάδια της συνολικής αποκατάστασης και αξιοποίησης», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος.