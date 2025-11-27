Όση βροχή πέφτει σε έναν χρόνο στην Αθήνα έπεσε σε 4 ημέρες στην Ήπειρο

Ένα εξαιρετικά έντονο επεισόδιο βροχόπτωσης έπληξε την Ήπειρο το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του Climatebook, το ύψος βροχής που καταγράφηκε στην Ήπειρο μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αντιστοιχεί στο σύνολο της βροχής που δέχεται η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλές άλλες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται στην περιοχή της Ηπείρου, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν έως και 1.000 χιλιοστά βροχής μόνο για τον Νοέμβριο του 2025.

Ο χάρτης στην Εικόνα 1 αποτυπώνει το μέγεθος του ύψους βροχής που δέχθηκε η Ήπειρος, συγκρίνοντας το συγκεντρωτικό ύψος βροχής 4 ημερών με αυτό του μέσου ετήσιου ύψους βροχής σε όλη τη χώρα.

Η σύγκριση της μέγιστης 4ήμερης βροχόπτωσης με τη μέση ετήσια βροχή ανά περιοχή αναδεικνύει το μέγεθος του φαινομένου και εξηγεί γιατί σημειώθηκαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές.

Τέτοιου είδους αναλύσεις συμβάλλουν στην κατανόηση της χωρικής κατανομής του κινδύνου και στην αξιολόγηση των συνεπειών ακραίων επεισοδίων, σε μια εποχή όπου η ένταση των καιρικών φαινομένων αυξάνεται υπό την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ποσοστό της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης που αντιστοιχεί στο μέγιστο ύψος βροχής στην Ήπειρο κατά το τετραήμερο 18-21 Νοεμβρίου 2025 | CERRA / Copernicus - Climatebook.gr.