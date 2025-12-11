ΟΣΥ: Θέσεις εργασίας για 300 οδηγούς – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις

Η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) ανακοίνωσε τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για 300 μόνιμες θέσεις Οδηγών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας proslipseis.osy.gr.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι υποψήφιοι καλούνται να φροντίσουν για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και την έγκαιρη ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών.
Η πλήρης προκήρυξη, με αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, είναι διαθέσιμη εδώ.
