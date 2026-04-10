Όταν η παράδοση μπαίνει στην πρίζα: Ο «φωτεινός» Επιτάφιος των Χανίων με τα LED λαμπάκια

Φέτος, ένας από τους πιο ιστορικούς ναούς των Χανίων αποφάσισε να κάνει τη διαφορά, ρίχνοντας... άπλετο φως στην παράδοση!

Ο λόγος για τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, στους Τάφους των Βενιζέλων, όπου ο στολισμός του Επιταφίου κατάφερε να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης στην πόλη.

Όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες του zarpanews.gr, οι δημιουργοί του φετινού στολισμού δεν αρκέστηκαν στα πατροπαράδοτα άνθη.

Εκεί που η φύση έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, η τεχνολογία ήρθε να βάλει τη δική της, ομολογουμένως λαμπερή, πινελιά: στην κορυφή του Επιταφίου δεσπόζουν πλέον πολύχρωμα λαμπάκια LED!

Μια τέτοια «high-tech» παρέμβαση σε ένα τόσο κατανυκτικό σύμβολο, δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη, με τις απόψεις να διίστανται. Κάποιοι αντιμετωπίζουν την κίνηση με χαμόγελο, εκτιμώντας την πρωτοτυπία και την πρακτικότητα, ενώ άλλοι προτιμούν την αυστηρή, διαχρονική απλότητα που επιτάσσει η παράδοση.