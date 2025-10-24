Κωνσταντίνου: «Έπεσα με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη»

Παλιά τους «έφτιαχναν» αλλιώς τους ηθοποιούς, και ίσως κυριολεκτικά, όπως μας θύμισε σήμερα ένας από τους τελευταίους της «παλαιάς φρουράς», ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Από το στούντιο της ΕΡΤ, ο θρυλικός ηθοποιός περιέγραψε τη φορά που είχε πέσει από γκρεμό με το αυτοκίνητο, έκανε μία «στάση» στο νοσοκομείο, και πήγε «κύριος» να παίξει στο θέατρο, με σπασμένα πλευρά.

«Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια - δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό», ξεκίνησε να θυμάται.

Κωνσταντίνου: «Σηκώθηκα και είπα “ζω”»

Είπε στη συνέχεια: «Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και το αμάξι πήγε τούμπες τούμπες γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν σηκώθηκα και είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20-25 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό.

Με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο που έτυχε μάλιστα να είναι και γιατροί. “Πάμε στη Λάρισα, που είναι κοντά” μου είπαν κι εγώ τους εξήγησα ότι έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ένιωθα ασφάλεια στη Λάρισα. Τέλος πάντων με πήγαν εκεί, μετά με πήγαν στο πρώτων βοηθειών και έπειτα στο νοσοκομείο.

Καθόμουν δίπλα στον οδηγό, γιατί δεν μπορούσα να ξαπλώσω, πονούσα και περνάμε μπροστά από τον κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη και αυτοί δεν ήξεραν τίποτα εκεί.

Δεν μπήκα μέσα, με το νοσοκομειακό περνούσαμε. Είχα πάθει πρόβλημα στο στέρνο μου. Αμέσως όμως ξαναοδήγησα. Μετά από δύο μέρες πήγα να παίξω όμως στο θέατρο. Ο παραγωγός είπε πως πρέπει να επιστρέψω στην παράσταση. Πήγα και έπαιζα σαν το ρομπότ με σπασμένα πλευρά.

Ήμασταν τόσο νέοι, τόσο ορμητικοί, είχαμε ελπίδες, θέλαμε να κάνουμε κάτι, να διακριθούμε».