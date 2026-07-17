Ό,τι πιο Ελλάδα στιγμή: Όταν ένα περίπτερο βυθίστηκε στο κέντρο της Αθήνας σε live μετάδοση

Τα γεγονότα με το μετρό στην Κυψέλη ξυπνούν τις μνήμες του '97 όπου σε Live μετάδοση ένα περίπτερο βυθίστηκε στα έγκατα της Γης εξαιτίας του μετροπόντικα.

Το σωτήριο έτος 1997 λοιπόν οι εφημερίδες και τα τηλεοπτικά συνεργεία κάλυπταν συχνά την κατασκευή του μετρό που είχε δρομολογηθεί από το 1950. Ο μετροπόντικας λοιπόν έσκαβε προκειμένου να μπορούμε εμείς σήμερα να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε με ταχύτητα όπου θέλουμε. Τα έργα του μετρό είχαν φτάσει στο τέλος τους, και ολόκληρη η Αθήνα περίμενε «τον διαφωτισμό» των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Όταν ο μετροπόντικας βρισκόταν κάτω από την Οδό πανεπιστημίου, το έδαφος υποχώρησε και το περίπτερο θάφτηκε στην γη. Για καλή μας τύχη αυτη η «90's στιγμή» υπάρχει ως βίντεο-ντοκουμέντο. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα γιατί οι περιπτεράδες πρόλαβαν να βγουν γρήγορα από το περίπτερο, ενώ η Πανεπιστημίου άδειασε σε χρόνο-ρεκόρ.

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Από τότε μας γεννήθηκε ο φόβος στην Αθήνα ότι θα καταρρεύσουν όλα, και πλέον εντείνεται αυτός ο φόβος αν σκεφτεί κανείς ότι κυριολεκτικά σε όλη την Αθήνα υπάρχουν τρυπάνια.

«Ήμουν μέσα και ξαφνικά ένωσα το περίπτερο να γέρνει προς τα πίσω· πετάχτηκα αμέσως έξω! – ένα λεπτό να έμενα, θα με είχε παρασύρει», είχε δηλώσει στην εφημερίδα Τα ΝΕΑ η μνηστή του περιπτερά, Βάσω Μαυραγάνη, όπως δημοσιεύθηκε στο φύλλο της επομένης ημέρας.