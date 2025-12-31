Παγετό φέρνει το 2026: Χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια την Πρωτοχρονιά - Ο καιρός μέχρι Δευτέρα

Με χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου, με το 2026 να φέρνει χιόνια σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες την Πρωτοχρονιά παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η σύγκλιση πλέον των προγνωστικών στοιχείων για τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1/1 δείχνει την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών με περιορισμένα φαινόμενα κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 1/1/2026.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Την Πέμπτη, πρώτη ημέρα του νέου έτους, αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρααυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 - 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός μέχρι και την Δευτέρα (04/01)

Την Παρασκευή (02/01) προβλέπεται αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετόςστα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο (03/01)

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή (04/01)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα (05/01)

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.