Μία περίεργη υπόθεση εξετάζει η αστυνομία μετά τον εντοπισμό τεράστιου χρηματικού ποσού στο πορτ-μπαγκάζ οχήματος γνωστού πρωταθλητή, στην περιοχή του Κιάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημά του για έλεγχο και όταν άνοιξαν το πορτ-μπαγκάζ έμειναν άναυδοι με αυτό που είδαν.

Είχε μέσα σακούλες σούπερ μάρκετ, εντός των οποίων βρισκόταν το ποσό των 1.150.000 ευρώ, σε μετρητά.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του στη ΓΑΔΑ ώστε να εξεταστεί σχετικά με τα χρήματα, με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να κάνουν έρευνα όλη τη νύχτα.

Κατά το ίδιο μέσο, ο πρωταθλητής - δεν έχει γνωστοποιηθεί με τι ακριβώς ασχολείται αλλά επισημαίνεται πως είναι παγκόσμιος πρωταθλητής - παραμένει ψύχραιμος και δεν υποστηρίζει κάποια συγκεκριμένη εκδοχή για την προέλευση των χρημάτων.

«Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο» φέρεται να είπε.

Τα σενάρια για την προέλευση των χρημάτων

Προς το παρόν, υπάρχουν τρία σενάρια όσον αφορά στην προέλευσή τους.

Να πρόκειται για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής.

Το υπό έλεγχο άτομο, έχει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει απασχοληθεί τις Αρχές στο παρελθόν.

Έχει αφεθεί προσωρινά ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να απομακρυνθεί πριν δώσει αποδείξεις για την προέλευση του ποσού.

Παράλληλα, το ελληνικό FBI κάνει έρευνα σχετικά με τον επιχειρηματία-παραλήπτη στην Πελοπόννησο, ο οποίος κατονομάστηκε από τον πρωταθλητή, για να βρεθεί η διαδρομή του χρήματος.