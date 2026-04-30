Παγκράτι: Δίωξη στον 59χρονο που ξυλοκόπησε 23χρονη για θέση πάρκινγκ - Καταζητείται ακόμα

Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί σε βάρος του 59χρονου οδηγού μοτοσικλέτας που το Σάββατο (25/4) ξυλοκόπησε άγρια μία 23χρονη γυναίκα για μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι.
Ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος του δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη που αποτελεί κακούργημα.
Παγκράτι - Το χρονικό του συμβάντος
Η 23χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι μετά από την επίθεση. Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο.
Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί».
Η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να σταθμεύσει επί της οδού Αριστοξένου, όταν οδηγός μηχανής φέρεται να αντέδρασε με εκνευρισμό, επειδή δεν ήθελε να περιμένει, κατά το dikastiko.
Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ο άνδρας – ηλικίας περίπου 50 ετών – κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη 23χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος. Στη συνέχεια, εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής.
Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού. Παράλληλα, προχώρησε σε καταγγελία του περιστατικού στις Αρχές.
