Παγκράτι: «Ναρκοπέδιο» για πεζούς και ΑμεΑ - Καταγγελίες για δρόμους και πεζοδρόμια

Ως «ναρκοπέδιο» περιγράφουν την Αθήνα πεζοί και γονείς, αναφερόμενοι στην ακαταλληλότητα των πεζοδρομίων όπως αναφέρεται σε βίντεο από ρεπορτάζ του Orange Press Agency στο Παγκράτι.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν την επικινδυνότητα από τη συνεχή διέλευση αυτοκινήτων χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων πεζοδρομίων, ράμπων για άτομα με αναπηρία και μπαρών ή τροχονόμων έξω από τα σχολεία.

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ και πολλά χρόνια. Είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος τότε που μας είχε καλέσει ότι θα μπει μπάρα στις εισόδους σχολείων αλλά δεν ήρθε κανείς ούτε καν να το δει» δηλώνει γονέας.

Οι «Μαμάδες του Δρόμου», ομάδα γυναικών που παλεύει για την βελτίωση των πεζοδρομίων επίσης καταγγέλλει την αδιαφορία της πολιτείας για την άθλια κατάσταση που βρίσκονται τα πεζοδρόμια, εμποδίζοντας την κυκλοφορία καροτσιών και αμαξιδίων.

«Ενώ κάποτε υπήρχε διάβαση στο 2ο Δημοτικό στο Παγκράτι πλέον έχει σβηστεί και το μόνο που υπάρχει είναι μια ταμπέλα», αναφέρει ένα από τα μέλη της ομάδας.

Η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων για θέματα Προσβασιμότητας, Έλενα Μαντζαβίνου επιβεβαίωσε την κατάσταση των πεζοδρομίων κάνοντας λόγο για διαβάσεις πεζών που είναι σβησμένες, πλακάκια που γλιστράνε, ακατάλληλες ράμπες και οδηγούς τυφλών.