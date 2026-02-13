Μενού

Παγκράτι: Θανάσιμος τραυματισμός μετά από πτώση από πατίνι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Δυστύχημα στο Παγκράτι. Άνδρας με πατίνι ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Δυστύχημα σημειώθηκε στο Παγκράτι με άνδρα ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που κυκλοφορούσε με πατίνι και έπεσε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπαθε ανακοπή καρδιάς και σε αυτό να οφείλεται το γεγονός ότι έχασε τον έλεγχο.

Κατά την πτώση του στο οδόστρωμα χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν στάθηκε δυνατό να τον επαναφέρουν.

Για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

