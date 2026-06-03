Παιανία: Άγρια επίθεση από ομάδα 30 ατόμων σε 5 ανήλικους – Στο νοσοκομείο 16χρονος

Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος εννέα συλληφθέντων, ηλικίας 17 έως 19 ετών, για τη βίαιη επίθεση εναντίον δέκα ανηλίκων στην Παιανία, από ομάδα περίπου 30 ατόμων.

Κατά το περιστατικό, ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από χτύπημα με ρόπαλο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ακόμη δύο νεαροί υπέστησαν τραυματισμούς. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις αστυνομικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την επίθεση οι δράστες –πέντε εκ των οποίων είναι ανήλικοι– αφαίρεσαν από ένα από τα θύματα τα αθλητικά του παπούτσια. Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των συλληφθέντων, αναζητώντας επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.