Παιδί γλίτωσε από θαύμα στην Εύβοια: Παρανάλωμα το αυτοκίνητο όπου επέβαινε

Απίστευτο τρόμο έζησε ένα παιδί που είχε «άγιο» στο Βασιλικό Χαλκίδας, στην Εύβοια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον γονιό του, άρχισε ξαφνικά να βγάζει πυκνούς καπνούς και μέσα σε ελάχιστα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο εγκατέλειψε το όχημα μαζί με το παιδί του, το οποίο μετέφερε στο σχολείο, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όμως η φωτιά είχε ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω του μία σκούρα μάζα από λιωμένο πλαστικό και σίδερα.

Έρευνα διεξάγεται τώρα για να προσδιοριστούν τα αίτια της φωτιάς.