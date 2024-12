Παιδιά του θεού: Ποια είναι η αίρεση παιδόφιλων που ο Καλλιακμάνης συνδέει με τον αστυνομικό της Βουλής

Σοκ έχουν έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τον αστυνομικό που υπηρετούσε στη Βουλή, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία βαρύτατων αδικημάτων, όπως για βιασμό των ανήλικων παιδιών του και για σεξουαλική κακοποίηση.

Με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, προσομοίασε το ζήτημα με την ιστορία της θρησκευτικής αίρεσης «Παιδιά του Θεού», με σχετική του αναφορά σε βίντεο στο TikTok.

Το αμερικανικό θρησκευτικό κίνημα ιδρύθηκε το 1968 από τον Ντέιβιντ Μπεργκ. Έκτοτε έχει αλλάξει διάφορα ονόματα, όπως: «Διεθνής Οικογένεια» (The Family International,ΤFI) «Έφηβοι για τον Χριστό» (Teens for Christ), «Τα Παιδιά του Θεού» (The Children of God, COG)», «Η Οικογένεια της Αγάπης» (The Family of Love) ή απλά «Η Οικογένεια».

Μία υπόθεση που βρέθηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου έδειξε ότι η ομάδα αυτή, ασχολούνταν με τη συστηματική σωματική και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η φερόμενη συσχέτιση του αστυνομικού με την αίρεση

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Φωτόπουλος μιλά για σχέση του αστυνομικού με τη συγκεκριμένη αίρεση στην Ελλάδα.

«Δεν έχει τελειώσει η παλιά εγκληματική - αιρετική οργάνωση “Παιδιά του Θεού ΜΩ” στην Αθήνα, την οποία η Εκκλησία μας έχει καταγγείλει από το 1978 και ευθύνεται για χιλιάδες εγκλήματα και στην Ελλάδα.

Τα γραφεία αιρέσεων και παραθρησκειών κάθε μήνα εκδίδουν οδηγίες με τις οποίες εφιστούν την προσοχή στους πιστούς τι να αποφεύγουν από τις εγκληματικές αιρέσεις.

Γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόσωπο αρκετά χρόνια από όταν ήταν μικρός. Πονεμένο παιδί το προσηλύτισαν νωρίς, ήξερα ότι πήγαινε συχνά εκεί στου Ζωγράφου γιατί τους έβλεπα, το παλιό μου διαμέρισμα είναι ακριβώς απέναντι. Πάντα βράδυ βρισκόντουσαν, πάντα νύχτα.

Του είχαν δαιμονοποιήσει στο μυαλό με πλύση εγκεφάλου κάθε τι το οποίο βρισκόταν έξω από την ὄργάνωσή του. Απαιτούσαν ολοκληρωτική υπακοή σʼ αὐτόν και απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο.

Μόνη ἐξαίρεση ἐνδοκοσμικής παρουσίας αποτελούν οι προσπάθειες των μελών να διαδώσουν τίς ἰδέες τῆς κίνησης. Η κίνηση έχει αυστηρή ιεραρχική δομή. Παλιά τα μέλη ζούσαν σε κοινότητες.

Γνωρίζω και άλλους από τα σώματα ασφαλείας που είναι μέλη, πλέον λειτουργεί παράνομα και έχει αλλάξει όνομα, λειτουργούν σαν τους Ιεχωβάδες».

Καλλιακμάνης για την αίρεση «Παιδιά του Θεού»

Το βίντεο Καλλιακμάνη:

«Αυτές τις μέρες ζούμε την απόλυτη φρίκη μαθαίνοντας για όλα αυτά που γίνονταν από έναν αστυνομικό στην οικογένειά του, όταν αυτός ασελγούσε στις κόρες του, βίαζε τις κόρες του, όταν υποχρέωνε τον γιο του να βιάζει και να ασελγεί στις αδερφές του, αλλά και να έρχεται σε επαφή με τη μητέρα του.

Αρχικά η μητέρα κατήγγειλε την κακοποίησή της τον Φεβρουάριο και κατόπιν η ίδια κατήγγειλε όσα γίνονταν στο σπίτι στο Ανηλίκων.

Να δούμε όμως, όλο αυτό με τι προσομοιάζει.

Το 1968, ο Ντέιβιντ Μπεργκ ίδρυσε στις ΗΠΑ μια αίρεση, την "Children of God", που είχε ως αρχή την αγάπη. Αγάπη είναι το σεξ, το σεξ μεταξύ συγγενών μέσα στην οικογένεια.

Ο Μπεργκ εξανάγκαζε τις κόρες του να κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι με διαφανή ενδύματα, ασελγούσε σε βάρος τους, τις βίαζε και κατέγραφε όλα τα περιστατικά.

Μάλιστα, κάποια στιγμή, ερωτεύτηκε την εγγονή του, η οποία ήταν 12 ετών. Η γυναίκα του τότε, από ζήλια, είπε ότι ήταν τρελή και κατάφερε να την κλείσουν στο ψυχιατρείο.

Αυτή η αίρεση έφτασε να απαριθμεί πάνω από 200.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα.

Κάποια στιγμή πολλά παιδιά κακοποιημένα της οργάνωσης που δεν άντεχαν άλλο, άρχισαν να το βγάζουν αυτό στην επιφάνεια.

Πρωτεργάτης ήταν ο γιος του Μπεργκ, ο οποίος είχε βγάλει και ένα βίντεο στο Youtube, που ανέφερε τι συνέβαινε ακριβώς στην οργάνωση και είχε βάλει σκοπό ζωής να καταστρέψει αυτή την αίρεση, κατόπιν όμως αφού ανέβασε το βίντεο, μετά από λίγο αυτοκτόνησε.

Όλο αυτό, λοιπόν, το βιώνουμε σήμερα, μοιάζει με αυτή την αίρεση που ξεκίνησε στην Αμερική. Χωρίς και καλά η οικογένεια να ανήκει σε αυτή την αίρεση.»