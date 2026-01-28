Παίδων «Αγία Σοφία»: Στη ΜΕΘ 4χρονος λόγω γρίπης Α

Ακόμη ένα ανήλικο παιδί νοσηλεύεται λόγω γρίπης Α. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ 4χρονος διακομόστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί.

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.

Το φορτίο της γρίπης στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα με χαμηλή υποχώρηση και αναμένεται ότι θα ταλαιπωρήσει τη χώρα μέχρι τα μέσα Μαρτίου.