Μενού

Παίδων «Αγία Σοφία»: Στη ΜΕΘ 4χρονος λόγω γρίπης Α

Στην ίδια μονάδα με το 6χρονο κοριτσι, νοσηλεύεται και 4χρονος λόγω γρίπης Α, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ.

Reader symbol
Newsroom
Το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία
Το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ακόμη ένα ανήλικο παιδί νοσηλεύεται λόγω γρίπης Α. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ 4χρονος διακομόστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία». 

Το αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο  στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.

Το φορτίο της γρίπης στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα με χαμηλή υποχώρηση και αναμένεται ότι θα ταλαιπωρήσει τη χώρα μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ