Παλαιό Φάληρο: Θύμα ξυλοδαρμού ντελιβεράς - Τον χτύπησαν με σφυρί και τραπέζι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε, σύμφωνα με το Star, ένας διανομέας φαγητού, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα, μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία του.

Όπως έκανε γνωστό ο διανομέας φαγητού στο Παλαιό Φάληρο, οι δύο δράστες τον χτύπησαν με ένα σφυρί και τραπέζι και τον έκλεψαν, με τον ίδιο να περιγράφει στον τηλεοπτικό σταθμό τις στιγμές τρόμου, που έζησε.

«Τα σημάδια, που έχω στα πλευρά, είναι από τα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε από το σφυρί του ενός» περιγράφει αρχικά ο διανομέας φαγητού στο Παλαιό Φάληρο, συνεχίζοντας: «Στο κεφάλι είναι το πρώτο χτύπημα, το οποίο μου ήρθε από αριστερά από ξύλινο τραπεζάκι».

«Τα σημάδια στα χέρια, στα πόδια και στα γόνατα αποδεικνύουν τη στάση άμυνάς μου από τη λυσσαλέα επίθεση που δέχθηκε» περιγράφει ο διανομέας φαγητού στο Παλαιό Φάληρο, με τον ίδιο να διευκρινίζει πως ζει από τύχη.

«Μού προσποιήθηκε ο ένας ότι του έχουν πέσει κάτω τα χρήματα και δεν μπορούσε να σκύψει γιατί είχε χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα, για να πάρω τα λεφτά, μού ήρθε ένα χτύπημα από τραπέζι» συμπληρώνει ο διανομέας.

Οι δράστες άρπαξαν το κινητό του αιμόφυρτου άνδρα, όσο ο ίδιος φώναζε για βοήθεια. Ένοικος ειδοποίησε την Αστυνομία, οι οποίες συνέλαβαν τους δράστες που, κατά το παρελθόν, είχαν απασχολήσει τις Αρχές.