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Παλαιό Τρίκερι: Το ήσυχο νησάκι του Παγασητικού όπου ο χρόνος σταματά

Στις νότιες απολήξεις του Πηλίου, στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου, το Παλαιό Τρίκερι είναι ένας παράδεισος ηρεμίας και ομορφιάς.

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Πήλιο
Πήλιο | Shutterstock
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Η μαγεία των καλοκαιρινών διακοπών είναι να ανακαλύπτεις και καινούργιους μικρούς παραδείσους. Αν έχετε βαρεθεί τα κλασικά και πολυδιαφημισμένα και το μόνο που αναζητάτε είναι το τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-ηρεμία, τότε έχουμε τον ιδανικό προορισμό για εσάς.

Ένα ήσυχο και καταπράσινο νησάκι, «εκτός ραντάρ», που βρίσκεται στο νότιο Πήλιο, στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

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