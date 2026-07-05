Παλαιό Τρίκερι: Το ήσυχο νησάκι του Παγασητικού όπου ο χρόνος σταματά

Η μαγεία των καλοκαιρινών διακοπών είναι να ανακαλύπτεις και καινούργιους μικρούς παραδείσους. Αν έχετε βαρεθεί τα κλασικά και πολυδιαφημισμένα και το μόνο που αναζητάτε είναι το τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-ηρεμία, τότε έχουμε τον ιδανικό προορισμό για εσάς.

Ένα ήσυχο και καταπράσινο νησάκι, «εκτός ραντάρ», που βρίσκεται στο νότιο Πήλιο, στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου.

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