Παλιά Πόλη Χανίων: Ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο

Στενά σοκάκια, βενετσιάνικα κτίρια, οθωμανικά μνημεία, παλιές γειτονιές και ένα λιμάνι που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Η Παλιά Πόλη των Χανίων είναι από εκείνα τα μέρη που κρύβουν πολλές εκπλήξεις.
Τα Χανιά αποτελούν μια από τις πιο όμορφες πόλεις όχι μόνο της Κρήτης, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, και αξίζει να τα επισκεφθεί κανείς έστω μια φορά στη ζωή του.
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