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Παλιά Πόλη Χανίων: Ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο

Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη θάλασσα και τα στενά σοκάκια με τα παλιά σπίτια δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό. Μια βόλτα στην Παλιά Πόλη των Χανίων μοιάζει με ένα μεγάλο ταξίδι στον χρόνο.

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Παλιά Πόλη - Χανιά
Χανιά | Shutterstock
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Στενά σοκάκια, βενετσιάνικα κτίρια, οθωμανικά μνημεία, παλιές γειτονιές και ένα λιμάνι που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Η Παλιά Πόλη των Χανίων είναι από εκείνα τα μέρη που κρύβουν πολλές εκπλήξεις.

Τα Χανιά αποτελούν μια από τις πιο όμορφες πόλεις όχι μόνο της Κρήτης, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, και αξίζει να τα επισκεφθεί κανείς έστω μια φορά στη ζωή του.

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