Παλιές ταυτότητες: Παράταση στην ισχύ τους αλλά με περιορισμούς - Τι θα ισχύσει

Παράταση στην ισχύ των παλιών ταυτοτήτων έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά με περιορισμούς ως προς τη χρήση τους.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ έως και τότε αλλά η χρήση θα γίνεται με περιορισμούς καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η παράταση καλύπτει επίσης:

τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας

τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ

«Για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης νέου τύπου με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι έως την 25-9-2027, γίνονται δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, κατά την κρίση του ΠΥΕ και ύστερα από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, το ισχύον αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, στο οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης» αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού, οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (Machine Readable Zone – MRZ) δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό.

Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας ταυτότητας

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

(Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.