Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του μεθυσμένου οδηγού – Στο όχημα επέβαιναν τα παιδιά του

Ένα εξοργιστικό περιστατικό, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματική τραγωδία, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) στην περιοχή της Παλλήνης. Πρωταγωνιστής ένας 55χρονος πατέρας, ο οποίος δεν δίστασε να πιάσει το τιμόνι όντας μεθυσμένος και να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, έχοντας μάλιστα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου τους δύο ανήλικους γιους του, ηλικίας μόλις 10 και 12 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση του 55χρονου με ένα άλλο όχημα.

Οι άνδρες της Τροχαίας υπέβαλαν τους εμπλεκόμενους σε έλεγχο, με το αλκοτέστ να αποκαλύπτει την εγκληματική ανευθυνότητα του πατέρα. Η πρώτη μέτρηση χτύπησε «κόκκινο» φτάνοντας τα 1,05 mg/lt, ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ το όριο του αυτοφώρου, ενώ η δεύτερη μέτρηση κατέγραψε 0,90 mg/lt.

Οι αστυνομικοί πέρασαν αμέσως χειροπέδες στον ασυνείδητο οδηγό, γλιτώνοντας τα παιδιά από τα χειρότερα. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ο συλληφθείς πλέον έχει πάρει τον δρόμο για τον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.