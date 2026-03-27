Χωρίζουν οι δρόμοι των Μαλέσκου - Κωνσταντάρα: Πού θα συνεχίσει ο καθένας

Στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα ολοκληρωθεί όπως όλα δείχνουν η συνεργασία του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Παρά τις πρόσφατες μεγάλες αλλαγές στο πρόγραμμα του Open (διακοπή «Eδώ TV», μεταφορά του «The Real View» στη μεσημεριανή ζώνη και μετακόμιση του Θανάση Πάτρα με την εβδομαδιαία εκπομπή «Ψυχαγωγία βραδιάτικα» τις Κυριακές) και αυτές που φημολογούνται για τη συνέχεια το «Ραντεβού το Σαββατοκύριακο» θα ολοκληρώσει κανονικά την παρουσία του στον «αέρα» του Open στο τέλος της τηλεοπτικής περιόδου.

Η συνεργασία ωστόσο που ξεκίνησε το προηγούμενο Θέρος με το «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και συνεχίστηκε με την εκπομπή του Σαββατοκύριακου δεν πρόκειται να συνεχιστεί σε καμία περίπτωση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως οι δύο παρουσιαστές θα αποχωρήσουν από τον σταθμό. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει συμβόλαιο και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως πρόθεση του Open είναι η αξιοποίηση και της Ιωάννας Μαλέσκου. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα οι δύο παρουσιαστές να βρεθούν σε δύο διαφορετικές εκπομπές είτε μόνοι τους ή με νέους τηλεοπτικούς παρτενέρ.

